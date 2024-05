Ferie e servizi, picchetto in ospedale

Gestione delle ferie, scarso confronto con i sindacati, organizzazione di reparti e servizi in vista dell’estate: sono questi i temi sui quali è tornata ad agitarsi la protesta sindacale nei riguardi della direzione Ast, concretizzata in un nuovo picchetto alle pendici del ‘Madonna del Soccorso’, andata in scena ieri mattina per iniziativa di Cgil, Cisl, Ugl, Fials e Nursing Up.

Ancora una volta le critiche più aspre sono state rivolte alla dg Nicoletta Natalini, che peraltro oggi presenterà la nuova Tac di San Benedetto. "Siamo di fronte a una situazione critica – ha detto Giorgio Cipollini (Cisl) – I dipendenti vantano mezzo milione di ore per straordinari e 50mila giorni di ferie non fruite. Occorre riconoscere i tempi di vestizione. In Ortopedia le ferie, per quest’estate, sono state spalmate fino al prossimo 6 ottobre, un fatto assurdo per una situazione generale che non ha eguali negli ultimi 40 anni. Lo scorso anno avevamo ricevuto qualche apertura dalla Natalini e per questo le avevamo dato fiducia, ma ora ci rendiamo conto che non c’è una proposta accoglibile". "La direzione continua a prendere decisioni sul personale senza confrontarsi con noi – ha rincarato Viola Rossi (Cgil) – Nulla, degli ultimi provvedimenti, è passato per il tavolo sindacale: ritengo sia necessario maggiore confronto con noi. Ora è stato annunciato l’arrivo di 20 operatori, ma chi verrà a lavorare in estate per soli tre mesi?" Dal canto suo Benito Rossi ha rimarcato che le criticità, nell’ospedale rivierasco, partono da lontano: "Tuttavia – ha affermato il referente di Ugl Salute - la regione deve dare comunque un segnale forte: in Pronto soccorso si potrà affrontare l’estate solo con i medici delle cooperative, viceversa bisognerebbe chiudere. Chiediamo – ha continuato Rossi - un intervento da parte della sanità territoriale, a cominciare dalla guardia medica, che dovrebbe intercettare i pazienti per fare in modo che il Pronto soccorso non si ingolfi". Resta da capire, quindi, come verrà organizzato il reparto di Radiologia, soprattutto per quanto riguarda la turnazione necessaria a mantenere attive tutte le funzioni dell’unità operativa anche di pomeriggio. Interrogativi restano inevasi anche per quanto riguarda la futura Centrale operativa territoriale in cui, secondo Paolo Canducci, dovrebbe essere impiegato lo stesso personale del Punto unico di accesso di via Romagna. "Cosa fa il nostro sindaco? – domanda il leader del Verdi – continuo a meravigliarmi del suo silenzio".

Giuseppe Di Marco