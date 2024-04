Ferisce convivente col coltello. E lo accusa di maltrattamenti

E’ attesa per il 4 luglio la sentenza del processo per direttissima a carico di una 47enne ascolana arrestata a dicembre 2022 dai carabinieri che quel giorno arrestarono anche un uomo di 48 anni di San Benedetto per un grave episodio avvenuto a Nereto. La novità dell’ultima udienza sta però nel fatto che, all’esito delle parole pronunciate in tribunale, il giudice ha disposto la trasmissione degli atti in Procura per valutare l’ipotesi di reato di maltrattamenti a carico dell’uomo. I due convivevano in un appartamento dove i militari abruzzesi sono intervenuti per una violenta lite.

L’ascolana è imputata di lesioni personali aggravate dall’uso di un coltello, il sambenedettese per la detenzione di sostanze stupefacenti. Al culmine della lite l’ascolana, difesa dall’avvocato Gramenzi, avrebbe afferrato un coltello usato per il pane sferrando colpi verso il compagno ferito ad una spalla e ad un polso: 10 giorni. Quando i carabinieri sono intervenuti nell’appartamento di Nereto, teatro della lite furibonda, hanno effettuato una perquisizione e rinvenuto 10 pezzi di hashish per circa 300 grammi di stupefacente, il cui possesso attribuito solo all’uomo di San Benedetto.

La donna ha riferito in processo di aver subìto maltrattamento dal convivente, in più occasioni, e per questo ora la posizione dell’uomo verrà valutata dalla magistratura.

p. erc.