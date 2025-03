Feriti uno studente e un ciclista

La giornata di ieri, sulla Riviera picena delle palme, si è aperta con due incidenti stradali nei quali sono rimaste ferite altrettante persone. Il primo è accaduto pochi minuti prima delle ore otto all’incrocio fra la statale Adriatica e via Todaro, a sud del McDonald’s. Uno studente di 15 anni, D. L. della zona, che transitava lungo la Nazionale è stato urtato da un’auto che si stava immettendo dalla strada laterale. Il giovane è caduto ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo, per sospette contusioni alla spalla e ad un ginocchio. Un’ora dopo, verso le 9, un altro incidente è accaduto in via Mare a Porto d’Ascoli, in prossimità dell’incrocio con via del Cacciatore. In questo caso a subire i danni è stato un ciclista tamponato da un’auto che l’ha fatto cadere. Il paziente D. F. di 51 anni è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso di San Benedetto per gli accertamenti. L’uomo, per fortuna, non ha subito danni importanti.