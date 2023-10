Fermano un ragazzo per un controllo: arrestato per spaccio

Con l’accusa di spaccio i carabinieri del radiomobile della compagnia di San Benedetto hanno arrestato un 21enne del posto trovato in possesso di circa 170 grammi di eroina. L’operazione è stata portata a termine nella tarda serata di venerdì quando i militari dell’Arma hanno fermato per un controllo una vettura con a bordo tre persone; all’esterno dell’auto c’era un quarto soggetto che ha riferito di essere il conducente della vettura di proprietà di un uomo di nazionalità francese. La persona ha cominciato a manifestare evidente nervosismo per cui i carabinieri hanno deciso di andare a fondo alla faccenda effettuando una perquisizione su di lui e sulla vettura. All’occhio è parsa evidente sul tappetino lato guida la presenza di un borsello griffato al cui interno c’era un involucro di plastica contenente una sostanza biancastra che, sottoposta a narcotest, è risultata essere eroina, per un quantitativo complessivo di 173 grammi di sostanza stupefacente. Rinvenuto anche un rotolo di pellicola, presumibilmente destinato al confezionamento delle dosi da vendere al minuto. I carabinieri hanno quindi accompagnato il 21enne sambenedettese presso il comando stazione e lo hanno arrestato ponendolo domiciliari. La droga è stata sequestrata, così come il rotolo di pellicola e due smartphone che potrebbero essere utili per individuare la fonte di approvvigionamento dell’eroina. La prossima settimana l’uomo, difeso dall’avvocato Emiliano Carnevali, verrà sottoposto all’udienza di convalida dell’arresto.

p. erc.