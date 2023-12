Fermata con un coltello. Una donna nei guai

Donna fermata con un coltello: denunciata. Proseguono gli interventi di contrasto ai fenomeni illegali sul territorio ascolano da parte della polizia locale di Ascoli. Tre giorni fa, nella città di Ascoli, la polizia locale, mentre era impegnata in un’attività di controllo ha denunciato, una donna, di 46 anni, per porto abusivo d’arma propria. La 46enne è stata sottoposta ad un accertamento ed è stata sorpresa con un pugnale, con una lama lunga circa 30 centimetri. L’arma bianca è stato subito sequestrata. La polizia dopo averla fermata e identificata, ha trovato il coltello e successivamente ha proceduto alla denuncia all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di cui all’articolo 699 del codice penale per porto abusivo di arma propria. Dopo la denuncia e il sequestro dell’arma bianca, adesso l’indagata rischia la pena dell’arresto fino ad un massimo di 18 mesi.

m.g.l.