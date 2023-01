Fermate subito la riforma Cartabia

di Umberto Monti*

Non solo reati gravi come il sequestro di persona, la violenza privata, le lesioni fino a 40 giorni (divenute peraltro di competenza del Giudice di Pace) i furti aggravati. La perseguibilità a querela diffusa a pioggia dalla riforma Cartabia coinvolge anche reati come la violenza sessuale (su maggiorenne) o gli atti persecutori, reati molto ’delicati’ e che riguardano proprio vittime ’deboli’ e ’impaurite’: anche se la violenza sessuale è connessa con un sequestro di persona o con una violenza privata (persona trascinata e minaccia in auto, o in un luogo appartato, costretta a non urlare e chiedere aiuto, e lì violentata), resta ora perseguibile a querela.

*procuratore capo di Ascoli