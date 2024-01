Fermato con la droga prima di Natale: processo per direttissima

Sarà processato per direttissima il 50enne ascolano M.F. arrestato a San Benedetto il 23 dicembre 2023 perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo quel giorno è partito da Ascoli con il suo motorino e si è diretto in Riviera. Quando nel tornare indietro si è trovato a transitare sul raccordo autostradale di Porto d’Ascoli è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale di San Benedetto. Quando gli hanno chiesto i documenti ha cercato di disfarsi di un fazzoletto di carta che ha abbandonato a terra. I poliziotti lo hanno raccolto tempestivamente e all’interno vi hanno trovato una polvere bianca. Hanno quindi deciso di perquisirlo; addosso non aveva niente di illecito, ma nel bauletto dello scooter hanno rinvenuto un contenitore di plastica termosaldato contenente polvere di colore beige. L’ascolano è stato quindi portato negli uffici della questura di Ascoli dove sono state analizzate le polveri che erano state rinvenute. Nel fazzoletto c’erano 10 grammi di cocaina e nel bauletto dello scooter 10 grammi di eroina. Nell’abitazione ad Ascoli del 50enne è stato poi trovato e sequestrato un bilancino di precisione. Per l’ascolano sono stati disposti gli arresti domiciliari che sono stati convalidati in occasione del processo per direttissima nel quale è assistito dall’avvocato Alessandro Angelozzi e che proseguirà nella prossima udienza. L’uomo, disoccupato, ha comunque già ammesso gli addebiti che gli vengono mossi dalla magistratura.