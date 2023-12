Fermi-Sacconi-Ceci, progetto vincente

Il progetto ‘Cmb - Composite Materials Beeswax’ (materiali compositi con cera d’api) dell’Istituto d’istruzione superiore ‘Fermi-Sacconi-Ceci’ si è aggiudicato il primo posto al premio ‘Storie di alternanza e competenze 2023’ promosso dalla Camera di commercio delle Marche. Il titolo del progetto, Cmb, è anche l’acronimo dell’indirizzo ‘Chimica materiali biotecnologie’ che frequentano gli studenti protagonisti della ricerca scientifica su materiali compositi innovativi, realizzata in collaborazione con Carlo Santulli dell’Università di Camerino, candidato come tutor d’eccellenza. Il contesto da cui è partita l’iniziativa dello studio è l’arnia tecnologica messa a dimora nel cortile dell’istituto nel 2022, con la realizzazione del progetto ‘Apiamoci’ che si occupa di monitoraggio ambientale attraverso le api, e che sta vedendo nascere attorno a sé numerosi spazi e campi di apprendimento innovativi in cui il super organismo alveare è il primo insegnante. Le classi dell’articolazione ‘Chimica e materiali’ si sono occupate dello studio, della progettazione e realizzazione di questi nuovi materiali: partendo dagli scarti offerti dal bar d’istituto, come fondi di caffè e bucce di arancia, si sono formulate delle bioplastiche a cui l’inclusione dell’oro giallo delle api sembra conferire proprietà antisettiche, idrofobe e buona elasticità meccanica. Grazie alla collaborazione con l’indirizzo professionale ‘Industria e artigianato per il Made in Italy – Moda’ sono stati testati anche accoppiamenti della cera con scarti tessili, tra cui diverse tipologie di cotone e il Tnt utilizzato per la produzione di mascherine chirurgiche.

l. c.