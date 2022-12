"Fermo biologico due mesi o questa crisi non passerà"

Crisi nella pesca, le volanti sono pronte a confrontarsi con il governo per cambiare le attuali disposizioni in tema di fermo biologico, nonché accelerare il processo di applicazione delle quote di sbarco e per riconoscere gli ammortizzatori di categoria da tempo approvati a livello nazionale. In un recente incontro, le unità di pesca dei piccoli pelagici presenti in riviera hanno stilato il documento che entro breve invieranno al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e che fungerà da base per il confronto tra le parti, finalizzato a dar sostegno ad un settore che è vitale per l’economia rivierasca. In primo luogo, pertanto, le volanti chiedono al governo di modificare il periodo di fermo biologico relativo alla pesca del piccolo pelagico: in particolare, gli armatori propongono di istituire due mensilità consecutive in cui le volanti non possano svolgere la propria attività, ovvero agosto per le acciughe e settembre per le sardine. Se non fosse possibile prevedere lo stop ad agosto, gli imprenditori propongono in alternativa di istituirlo ad ottobre.

Il documento si dilunga a spiegare perché un fermo del genere risulterebbe migliore anche dal punto di vista ambientale. "Per quanto riguarda la sardina – scrivono gli armatori – il cui periodo di riproduzione è tipicamente concentrato nei mesi autunnali ed invernali, il picco riproduttivo può presentare variabilità importanti legate a condizioni ambientali locali, in quanto legato alle condizioni trofiche, cioè alla presenza di fito-zooplancton, che è strettamente legato a caratteristiche ambientali come temperatura, concentrazione di nutrienti, ossigeno disciolto, salinità. Nel Mediterraneo, dove i cambiamenti climatici sono più estremi che in altri contesti, è molto probabile che questi influiscono sul periodo di riproduzione delle sardine, anticipandolo o posticipandolo". E si passa al capitolo quote, ovvero la quantità di prodotto che ogni unità di pesca può portare a riva: un aspetto essenziale per il mantenimento degli equilibri economici di questo settore. "Per il calcolo delle quote – recita il documento – suggeriamo di prendere in considerazione i dati di catture operate perlomeno nel quinquennio precedente l’annualità in corso, atteso che nell’ultimo periodo tali dati sarebbero falsati o comunque condizionati dagli impatti devastanti dell’emergenza covid e di quella bellica. Suggeriamo infine di evitare un’assegnazione di quote per segmento o per areale che potrebbe determinare situazioni di conflittualità tra le imprese". Gli armatori, infine, chiedono al governo di farsi portavoce presso l’Ue perché il divieto di pesca nella zona di tutela biologica Fossa di Pomo, al largo della costa abruzzese-marchigiana, venga fatto rispettare anche dalle unità pescherecce della Croazia.

Giuseppe Di Marco