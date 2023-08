Fermo biologico e Parco marino: ecco la ricetta di ’Grande città’

"Il fermo biologico è uguale a dal 1984". È con queste parole che Grande Città del Piceno si oppone alle politiche della pesca che in 40 anni hanno prodotto il dimezzamento della flotta, degli equipaggi, del pescato, un inesistente ricambio generazionale e una dipendenza dall’estero per l’80% del volume produttivo. L’associazione, che da sempre supporta la marineria sambenedettese, considera l’istituzione del Parco Marino un’occasione per invertire la rotta e fare in modo che armatori ed equipaggi tornino a costituire il cuore dell’economia rivierasca. "L’attuale politica comunitaria di creazione di Aree Marine Protette – dicono i referenti dell’associazione - è un primo passo verso l’evoluzione produttiva e professionale di un settore lasciato per troppo tempo all’abbandono senza una governance autorevole. Già oggi con la descrizione analitica del pescato e il controllo satellitare si può stabilire annualmente la biomassa disponibile e chiudere le zone alla pesca per determinati periodi per dar modo di riprodursi e crescere alle specie in via di estinzione. Questo comporterebbe immediati vantaggi economici tramite la valorizzazione del pescato a prezzi concordati e in linea con i costi di produzione e non più con aste al ribasso". Il tutto dovrà avvenire in coordinazione con tutti gli operatori attivi sul tratto di mare il cui pescato finisce nelle pescherie e nei locali di San Benedetto. "Considerando le caratteristiche degli areali del Medio Adriatico – prosegue l’associazione - è necessaria la realizzazione di una Authority distrettuale partecipata anche dalla parte croata per una loro equilibrata gestione. Queste azioni devono prevedere anche una trattativa incessante con la Croazia per la definizione comune delle giornate e delle quantità di pesca commisurate alla realtà demografica. Ciò in quanto in questi ultimi anni si è riscontrato un incremento esponenziale della loro flotta da strascico". Per Grande Città del Piceno, sarà quindi necessario sperimentare nuove attrezzature per la pesca, selettive e meno impattanti: "E’ prioritariamente importante che gli operatori della pesca siano messi in condizione di frequentare corsi di aggiornamento specifici e ampliare le proprie conoscenze di biologia marina e sostenibilità ambientale, così da poter dare un contributo attivo e fortemente incisivo al cambiamento e diventare moderni professionisti capaci di attrarre le nuove generazioni. San Benedetto deve ragionare in questi termini e avere la capacità di farlo con la collaborazione dei comuni limitrofi. Dopo le elezioni non abbiamo avuto riscontro e tanto meno interesse da parte dell’amministrazione sambenedettese che ha lasciato alla sola Grottammare l’onere di promuovere e portare avanti iniziative per l’istituzione del Parco Marino, anche per il rilancio della pesca sambenedettese".

g. d. m.