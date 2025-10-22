Fermo biologico, trend confermato: tanto pesce, prezzi bassi

Il mare, dopo settimane di silenzio, è tornato a parlare. E lo ha fatto con voce piena, quasi eccessiva, portando sulle banchine del porto casse colme di pesce. Ma c’è un retrogusto amaro: i prezzi restano bassi, schiacciati dal peso dell’abbondanza e da una domanda ancora timida.

Le aste, in questi giorni, iniziano nel cuore della notte e si protraggono fino all’alba. Il ritmo è frenetico, la flotta sambenedettese ha ripreso a pieno regime dopo il fermo pesca e le cassette di triglie, seppie e pesce di terra si susseguono sui nastri con velocità febbrile.

L’odore di mare si mescola a quello della fatica: chi rientra dalla notte in mare spera che il proprio "numero" — quello che determina l’ordine di vendita — porti fortuna. A spiegarlo è Giuseppe Merlini, uno degli operatori della pesca: "La situazione si sta riequilibrando ma subito dopo il ritorno in mare c’era una grande quantità di pesce ma anche prezzi molto bassi. Chi aveva un numero migliore e riesce a vendere tra i primi era sicuramente più fortunato con prezzi accettabili, ma chi arriva in fondo di certo non può ritenersi soddisfatto".

Lo conferma anche il marittimo Pietro Ricci: "È vero, tanto pesce ma prezzi bassi. In questo periodo è fisiologico, siamo usciti dall’estate e la richiesta cala. La situazione poi si evolverà nelle prossime settimane".

Intanto, il lavoro delle barche resta vincolato: solo tre uscite a settimana, come previsto dal provvedimento ministeriale in vigore fino alla fine dell’anno. Nessuna novità, invece, sul prossimo fermo pesca estivo.