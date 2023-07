FERMO: Carmen Consoli in Concerto a Villa Vitali: Musica d'Autore e Emozioni per un Live Unico

Ancora musica d’autore a Fermo, ancora emozioni nel palco più e suggestivo che c’è. Il cartellone di Villa in Vita Fermo festival, realizzato dal Comune di Fermo e dall’Amat nel bellissimo palcoscenico estivo di Villa Vitali, prosegue domani sera con Carmen Consoli, in trio con le chitarre di Massimo Roccaforte e il violino di Adriano Murania. La cantantessa, così viene chiamata Carmen Consoli, eclettica e dalle mille anime musicali, ritorna live in questa estate con un tour che attraversa tutta l’Italia. Magnetica e penetrante, darà vita a un live che importerà un’atmosfera intima, scivolando verso un registro d’intensità sorprendente. La tournée, prodotta e organizzate da Otr Live, segna un nuovo viaggio artistico per Carmen che ama sfidare le note da formidabile autrice, interprete e musicista. Carmen Consoli è stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come headliner a Central Park, ha segnato tre sold out di fila a New York, ha fondato una sua etichetta – la Narciso Record – si è ispirata a Verga e alla mitologia, ha portato nelle sue canzoni anche l’arabo e il francese, è stata la prima donna nella lunga storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con Elettra e la prima donna investita del ruolo di Maestro Concertatore per il ‘Concertone della Notte della Taranta’, è stata nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef e Ambasciatrice del Telefono Rosa, ha vinto il premio Amnesty Italia per ‘Mio zio’: la carriera di Carmen Consoli è costellata di primati. Prevendite sul circuito Amatvivaticket, biglietteria Villa Vitali a Fermo (331 2767671). Inizio concerto ore 21.15.