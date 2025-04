Fermo della macchina per mancato pagamento: "Ma la cartella era nulla"

Il 31 marzo scorso un ascolano si è visto recapitare una raccomandata da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con l’intimazione di fermo amministrativo sul proprio veicolo per il mancato pagamento di una cartella esattoriale da 356,65 euro a contestazione del contributo del Consorzio di Bonifica Marche non pagato. "Il paradosso – e la gravità del fatto – risiede però in un dettaglio fondamentale: quella cartella esattoriale era già stata impugnata e annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Ascoli, depositata il 2 aprile 2024" spiega l’avvocato Fabio Luzi che ha immediatamente presentato ricorso contro il provvedimento, chiedendone la sospensione e l’annullamento. Un’azione doverosa per fermare un’ingiustizia che – se non sanata – rischia di minare i più elementari diritti dei contribuenti. Per il legale dell’Ugl si tratta di un "errore inaccettabile che dimostra quanto possano essere dannose le disattenzioni amministrative. Il mio assistito è stato colpito due volte: prima da una cartella illegittima, poi da un fermo amministrativo su quella stessa cartella già annullata". Secondo l’Ugl questo episodio, che si potrebbe definire un lapsus freudiano del sistema di riscossione, "è la spia di un accanimento amministrativo cieco".