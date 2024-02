’Fermo giurassica’ si aggiudica il tradizionale Mengone d’oro

Fantasia, allegria, coriandoli, stelle filanti e musica per la 35esima edizione del Carnevale ‘Baraonda’ che ha colorato il pomeriggio di ieri a Fermo. Il tradizionale Mengone d’Oro è stato assegnato a ‘Fermo Jurassica’, i giganteschi dinosauri e i loro cuccioli del gruppo ‘Lo Matto non se cura’. Argento e bronzo ai gruppi di Porto San Giorgio: ‘La lotta tra il bene e il male’- scuola media Borgo Costa e ‘Peter Pan’- scuola Borgo Rosselli. Per la categoria carri allegorici, Mengone d’Oro anche all’ Isc Da Vinci- Ungaretti: una banda di nonne, grandi tornati bambini e piccini i protagonisti di ‘A 100 anni dalla nascita di Calvino- la Leonardo racconta’. Ad aprire il corteo in maschera era stata la Banda ‘G.B. Velluti di Corridonia’ seguita da: contrada Torre di Palme e scuola dell’infanzia Salvano con ‘La Carica de Salva’; centro sociale Salvano e scuola primaria Salvano con centinaia di divertenti ‘ Pinguini di Madasalva’. Dal quartiere Scala Santa di Monte Urano, ‘Safari’ mentre contrada Pila ha messo in campo navicelle spaziali a posto dei cavalli con ‘Il Palio del futuro: il 2024 nello Spazio’. La Ginnastica Victoria Fermo con ‘Il Girotondo delle Stagioni’ ha presentato gli sportivi di ogni età; in nome di un colore per ogni emozione, la fondazione Sagrini con ‘ Inside Out’ ha invitato a coinvolgere persone che vivono momenti di fragilità. Da Los Angeles alias centro sociale- quartiere Cretarola di Porto Sant’Elpidio, sono arrivati Rossella O’Hara e Rhett Butler, Ken e Barbie con ‘La Notte degli Oscar’. Contrada Castello insieme alla scuola primaria Ponte Ete ha detto ‘Sì alla differenza, No all’indifferenza’ con ‘Uniti sbandierAMO la Pace’ mentre ‘il gioco è una cosa seria’ hanno fatto sapere dall’oratorio Drealand della parrocchia Sant’ Alessandro di Fermo con ‘AnimaTOY STORY’. Sempre presente Claudio, Luigino & Co. con ‘Casa di riposo Villa Arzilla’; novità invece l’associazione Progetto Periferie- Lido Tre Archi con ‘E’ un quartiere grande per gente con progetti grandiosi’, per finire con la scuola Nardi e i ‘Pirati dei Caraibi’ da Porto San Giorgio. La folla ha accompagnato il corteo fino a piazza del Popolo dove si è esibito il gruppo musicale ‘I Pupazzi’.

Gaia Capponi