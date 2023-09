Fermo: Musica, Cibo, Bici e Campiglione in Festa

Organizzato dal Centro Sociale Campiglione, presso il piazzale della Chiesa di San Gabriele, da oggi prenderà il via, Campiglione in festa. Il programma prevede per stasera giovedì 7 settembre la Commedia dialettale, alle ore 21, dal titolo Lu Vaule (Il Baule) proposta dalla Nuova Compagnia Teatrale di Belmonte Piceno. Venerdì alle ore 19 apriranno gli stands gastronomici con i Passatelli de Campigliò, alle ore 21 inizierà la grandiosa gara di briscola e alle 21.30 ci sarà il concerto con la presenza di DJ Set Lorenzo. Sabato a partire dalle ore 21.30 arriverà la serata danzante con l’orchestra Marakaibo. Domenica mattina alle ore 9.15 torna la 13esima edizione Campiglione in Bici fa Felici, una passeggiata non competitiva in bici con qualsiasi tipo di mezzo a due ruote e a pedali realizzata con l’alto Patrocinio del Comune di Fermo – Assessorato allo Sport. Si partirà dalla Chiesa di San Gabriele poi, i pedalatori transiteranno in zona Conceria e successivamente si sposteranno presso il Centro Sociale Girola dove ci sarà un ristoro. Da lì si ripartirà verso Campiglione dove sarà effettuata la premiazione finale per il più giovane, il meno giovane e verrà effettuata anche l’estrazione finale della lotteria a premi tra tutti i partecipanti. Nell’ultima edizione hanno pedalato in 400. Campiglione in festa proseguirà alle 21.30 la serata danzante con la Macchiati Band che chiuderà i festeggiamenti.

Roberto Cicchinè