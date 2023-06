"Fermo pesca da rifare Il ministero ci snobba"

Come raggiungere il Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare? A chiederselo, dopo mesi di attesa, sono gli armatori di San Benedetto, che alla richiesta di chiarimenti e incontri per modificare il calendario del fermo pesca, non hanno mai ricevuto risposta. La questione risulta particolarmente difficile da accettare per le volanti, che al largo della costa sambenedettese pescano il cosiddetto ‘piccolo pelagico’: sarde e alici, pesce povero che però costituisce l’alimento portante dell’alimentazione locale e del turismo gastronomico. Queste imbarcazioni rimarranno ferme, per le alici, dal 22 giugno al 22 luglio, ma nello stesso periodo potranno andare in mare per le sarde, pesce per il quale è previsto un fermo a novembre. Nel frattempo, però, il prodotto portato a riva dovrà vedersela, al mercato, con quello delle imbarcazioni che a breve potranno tornare a pescare, fra cui le lampare. Questo significa, data la tipologia e quantità di pescato, che il prezzo del piccolo pelagico, tra giugno e luglio, è destinato a crollare. Tutto ciò, per gli armatori, si verificherà finché i periodi di fermo non verranno mutati in modo da rispettare le esigenze di tutti. "Il fatto che il dipartimento pesca del Ministero non ci abbia mai risposto è un fatto grave – commenta Enzo Raffaele, capofila della protesta – mesi fa abbiamo inviato una lettera, chiedendo un incontro con i tecnici e i dirigenti ministeriali per rivedere, insieme, gli intervalli temporali di stop all’attività. Ad oggi non ci è arrivata alcuna replica, né inviti. Finora abbiamo potuto lavorare, ma con il ritorno in mare delle lampare per noi sarà difficile andare avanti. Penso che il governo debba istituire periodi differenti: c’è lavoro per tutti e nessuno deve essere penalizzato da politiche centrali sbagliate". La lettera inviata alcuni mesi fa avanzava l’idea di spostare il fermo pesca di acciughe e sarde nel periodo che va dal 1° agosto al 29 settembre: in questo modo, scrivevano i titolari delle volanti, si sarebbe favorito il ripopolamento della specie, senza incidere negativamente nei mesi in cui la pesca è maggiormente redditizia. Ma le richieste non si esauriscono alla rimodulazione del fermo biologico. Gli armatori chiedono anche l’applicazione delle quote di pescato che ciascuna imbarcazione può trarre a riva: con queste soglie, infatti, si eviterebbero squilibri quantitativi in fase di vendita. Infine, la cordata di imprenditori del mare – la missiva è stata firmata da 22 armatori – ha chiesto anche il riconoscimento della Cisoa, cassa integrazione che dovrebbe essere estesa anche agli equipaggi.

g.d.m.