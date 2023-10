Fermo pesca,. Marinangeli:: "Va spostato"

La riviera, del fermo pesca autunnale, non ne può più: dopo le proteste degli armatori, stufi di doversi arrestare nel periodo più redditizio, è Lorenzo Marinangeli a protestare, stavolta contro l’Ue, deplorando le scelte che metterebbero in seria difficoltà l’intero comparto. "Negli ultimi tre anni – attacca Marinangeli – abbiamo subito dei fermi biologici sperimentali per il pesce azzurro, ma un’attività non si può fermare due mesi l’anno. Come per lo strascico, ci si dovrebbe fermare per un mese ad agosto, invece ora da San Benedetto a Termoli torneremo a fermarci a novembre, dopo lo stop di aprile. I nostri pescatori hanno raccolto firme per spostare il fermo autunnale, previsto in un mese buono per la pesca e anche sotto il punto di vista delle vendite: questo perché le lampare risentono meno della concorrenza di altri paesi europei, cosa che permette di valorizzare il nostro prodotto".