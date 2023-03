Fermo premiata tra le 67 amministrazioni plastic free in Italia

Anche Fermo verrà premiato l’11 marzo a Bologna come Comune Plastic Free 2023. Insieme ad altre 67 amministrazioni comunali italiane, Fermo si è distinta nell’impegno verso l’ambiente, in particolare nelle diverse iniziative promosse dall’associazione Plastic Free di Fermo, il cui referente è Alessandro Sabbatini. "Un premio – ha detto l’assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Ciarrocchi – che ci viene riconosciuto per il secondo anno, segno di come l’attività e la sensibilizzazione della nostra città su questo tema siano sempre più aumentate. Oltre a iniziative come questa che coinvolgono i cittadini, prosegue l’azione dell’Amministrazione per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti". Anche i consiglieri comunali Giulio Pascali e Luigi Rocchi avevano sottolineato un’aumentata sensibilità su questi temi da parte della popolazione, anche da parte delle scuole.