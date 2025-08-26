Ferragosto e primi bilanci: "Luglio così così, poi meglio"

Prima la Quintana, poi Sant’Emidio, a seguire la Notte Bianca, il Ferragosto e il festival Ascoliva. La città ha vissuto un mese di agosto particolarmente intenso, dal punto di vista degli eventi, e a beneficiarne sono state le strutture ricettive. In quelle del centro, infatti, per diverse settimane è stato pressoché impossibile riuscire a trovare una stanza libera. "A luglio ci aspettavamo qualcosa in più, ma ad agosto abbiamo recuperato – conferma, ad esempio, Valerio del Di Sabatino Resort –. Per settembre abbiamo già ricevuto numerose prenotazioni, quindi le sensazioni sono davvero molto buone. Vedremo che saranno confermate nel corso dei prossimi giorni". "Il mese di agosto era partito lentamente, poi c’è stata una bella accelerazione – proseguono, invece, dall’hotel ‘100 Torri’ –. A Ferragosto abbiamo registrato numeri importanti e anche per il prossimo mese di settembre ci aspettiamo tanti turisti nella nostra città. Siamo soddisfatti, perché Ascoli continua a richiamare tantissime persone. Principalmente abbiamo ospitato turisti italiani, ma devo dire che ci sono stati anche parecchi stranieri. Il Piceno, tra l’altro, è molto amato dalle famiglie e da noi ne abbiamo accolte diverse". Dello stesso parere anche i gestori del ‘Guiderocchi’. "Ci sono delle persone che sono venute in città appositamente per il festival ‘Ascoliva’ – spiegano dall’hotel –. Quindi nei giorni scorsi abbiamo avuto quasi il sold out. È andata molto bene anche la settimana di Ferragosto, onestamente. Rispetto a giugno e luglio, agosto è stato il mese più importante. Ora vedremo cosa accadrà a settembre, quando storicamente la nostra città è meta di gruppi organizzati di turisti stranieri. Tutto sommato, il bilancio dell’estate è estremamente positivo".

Ad essere soddisfatti, poi, anche i titolari dei bed and breakfast, visto che sotto le cento torri ce ne sono davvero parecchi e per i visitatori, se si attivano in anticipo, c’è l’imbarazzo della scelta. E’ stata la prima estate, infine, nella quale i turisti hanno dovuto pagare la tassa di soggiorno, introdotta dall’amministrazione comunale dallo scorso primo aprile. Nei primi quattro mesi, a tal proposito, in attesa dei numeri riferiti ad agosto, il Comune ha raccolto ben 61mila euro. Fondi, questi, che verranno destinati a finanziare le attività culturali promosse sul territorio. In città non era mai stato previsto, nel corso degli anni, l’obbligo del pagamento di questa tassa per i visitatori, al contrario di quanto avviene nella stragrande maggioranza delle località italiane.

Matteo Porfiri