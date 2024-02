Ferretti difende Verna: "Gobetti, nessun diktat"

Il preside del liceo classico ‘Stabili-Trebbiani’, Arturo Verna, è finito nel mirino delle critiche, in questi giorni, per non aver autorizzato gli studenti dell’istituto a partecipare all’incontro con lo storico Eric Gobetti, che si è svolto venerdì alla cartiera papale e che è stato organizzato dall’Isml (ovvero l’Istituto provinciale di storia per il Movimento di Liberazione). Al centro del dibattito c’erano le Foibe, argomento sul quale Gobetti ha scritto alcuni libri, uno dei quali è stato anche fatto leggere nel corso di questi mesi proprio agli alunni del liceo. Tanti gli attacchi subiti dal dirigente scolastico in questa settimana, ai quali lo stesso Verna ha evitato di rispondere per non dar adito a ulteriori polemiche. Ciò che alcuni esponenti del centrosinistra, ma anche gli organizzatori dell’incontro, hanno rimproverato al preside è stato il fatto di aver revocato l’autorizzazione ai ragazzi nonostante il progetto fosse stato incluso nel cosiddetto ‘Pcto’, ovvero il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (l’ex alternanza scuola-lavoro, per intendersi). A difendere a spada tratta Verna, però, interviene l’assessore comunale Donatella Ferretti. "L’accusa di avere impedito la partecipazione degli studenti alla conferenza sul tema delle foibe di Eric Gobetti è infondata e denota una scarsa attenzione ai fatti, mentre molta ne è stata destinata all’aspetto ideologico della vicenda – spiega la Ferretti, che è anche insegnante –. La partecipazione delle classi era stata inquadrata dai consigli di classe all’interno del Pcto, cosa che comporta per legge una convenzione tra la scuola e il soggetto organizzatore, che è l’Istituto di Storia di liberazione delle Marche ‘Ugo Toria’. Convenzione che però non c’è. A seguito della motivata mancata autorizzazione a partecipare alla conferenza, alcuni studenti, una volta entrati a scuola regolarmente, hanno manifestato la volontà di recarsi singolarmente alla cartiera papale dove si svolgeva l’incontro. Allora il dirigente, rispettando pienamente questa legittima volontà, ha consentito l’uscita previa autorizzazione delle famiglie, che sono state chiamate al telefono. La giornata non verrà considerata di assenza in quanto impegnata in una attività culturale. Alla luce di questi che sono fatti, e di tutte le illazioni infondate e pretestuose che circolano sui social mi chiedo: a chi appartiene davvero la mentalità del ‘pensiero unico’ egemone e intollerante?".

Matteo Porfiri