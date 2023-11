Ferrovia Adriatica, l’onorevole Fede:: "Cancellati i fondi"

"Restiamo allibiti. Il Governo ha deciso di stralciare 350 milioni con la nuova legge di bilancio 20232024 che toglierà, in concreto, importanti risorse per il completamento dei corridoi della linea ferroviaria Adriatica. Risorse che erano frutto del mio lavoro in commissione Lavori Pubblici e Infrastrutture del Senato, e del presidente Mauro Coltorti, poi inseriti nella legge di Bilancio del 30 dicembre 2021. Ma la destra di Giorgia Meloni non aveva a cuore le Marche? Questi sono i risultati del tanto decantato modello Marche?". Così il deputato Giorgio Fede che aveva portato avanti, insieme all’allora presidente di commissione Mauro Coltorti, nella scorsa legislatura, una precisa azione politica volta a soddisfare la promessa elettorale di migliorare la rete ferroviaria dell’Adriatico. "Il finanziamento - precisa- per un totale di 5 miliardi, arrivava dopo che nell’agosto 2021 la Commissione Lavori pubblici aveva approvato una mia osservazione per il completamento dei corridoi. Mi ero impegnato affinché l’intermodalità coinvolgesse Marche, Abruzzo e Puglia, finora fortemente penalizzate nei collegamenti".