Fervono i Preparativi per la 4ª Edizione della Festa di Santa Cristina a Colli del Tronto

A Colli del Tronto fervono i preparativi per la 4ªedizione della Festa di Santa Cristina. Il centro del paese verrà animato da bancarelle ambulanti, accompagnamento musicale ed iniziative rivolte sia ai più grandi che ai più piccoli, con artisti di strada e giocolieri. I festeggiamenti si terranno il 29 e 30 luglio, le bancarelle si snoderanno lungo via Lozzi, tra le novità è che per la festa potrebbe essere restituita ai cittadini piazza XXV Aprile che è stata risistemata, è stata rifatta l’intera pavimentazione del centro storico, che ha acquistato un nuovo smalto. Dalle 18 saranno tante le iniziative messe in campo: dal classico mercatino dell’artigianato, Food & Beverage, Bubble Street Festival, animazione per bambini, giochi in legno, Dj set e cabaret.