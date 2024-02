’’FESA Cup’’, a Schilpario tanti big in gara. Occhi puntati sui lombardi Bellini e Armellini

Ora il countdown è davvero agli sgoccioli: questo fine settimana Schilpario accoglie i migliori fondisti del continente che saranno impegnati nella FESA Cup. Domani e domenica le gare valide per la quinta di sei

tappe della stagione, con la classifica generale al femminile che vede 2.a un’ottima Iris De Martin Pinter dietro all’andorrana Gina Del Rio fra le Junior, mentre la migliore italiana della categoria senior è Nadine Laurent (6° posto). Nella Junior maschile Davide Ghio è 2° dietro all’elvetico Isai Naeff mentre i migliori

azzurri fra i Senior sono Martino Carollo e Alessandro Chiocchetti (4° e 5°). La compagine azzurra si

presenta al via di questa tappa e gli atleti lombardi sono pronti a brillare. Martina Bellini “parte per vincere” come ha dichiarato lei stessa. Con Bellini

Lucia Isonni di Schilpario, Denise Dedei di Gromo e la valsassinese Laura Colombo, ma anche il

valtellinese Mattia Armellini con Aksel Artusi,

Teo Galli, Davide Negroni, Federico Pozzi e Daniel Pedranzini.