Festa 2 giugno ad Ascoli, tanti studenti alla cerimonia: il racconto

Ascoli, 2 giugno 2025 – Questa mattina, ad Ascoli Piceno, si è tenuta la cerimonia per il 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. L’evento commemorativo ha avuto luogo in Piazza Roma dove, di fronte al monumento ai Caduti, sono state deposte corone in segno di omaggio. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari, insieme a delegazioni di studenti provenienti dagli istituti scolastici superiori della provincia. Dopo la lettura del messaggio ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, protagonisti dell’iniziativa sono stati anche i giovani.

Alcuni studenti del Liceo Scientifico "Rosetti" e del Liceo Classico "Leopardi" di San Benedetto del Tronto hanno condiviso riflessioni ispirate alle parole dell’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, tratte dal suo discorso di insediamento. Hanno sottolineato l’importanza di garantire a tutti una casa dignitosa, il diritto alla salute come sancito dalla Costituzione e il superamento delle difficoltà che ancora oggi affliggono il sistema scolastico, affinché l’istruzione sia realmente accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche.

Anche gli studenti del Liceo Classico di Ascoli Piceno sono intervenuti, ricordando il significato storico del 2 e 3 giugno 1946: un momento fondamentale in cui il popolo italiano fu chiamato a scegliere tra monarchia e repubblica, e per la prima volta votarono anche le donne. “Questa ricorrenza – hanno detto – deve essere vissuta come simbolo della rinascita democratica del nostro Paese”.