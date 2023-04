Festa al centro Biancoazzurro

Gli ospiti del centro Biancoazzurro di San Benedetto hanno ricevuto, come sempre, la visita dell’imprenditore Roberto Capocasa che ha portato una ventata di festa regalando a tutti un bell’uovo di Pasqua, iniziativa allargata anche ai giovani dell’Associazione Xmano. Ora la festa continuerà nelle giornate di sabato e domenica prossimi, quando in piazza della Rotonda Giorgini arriverà il maxi squalo lungo 7 metri, ovviamente finto, per richiamare l’attenzione dei passanti ed invitarli a partecipare all’asta di beneficenza, con la vendita dei quadri ed oggetti realizzati e decorati dagli stessi ospiti del Biancoazzurro e dell’associazione XMano. Il ricavato, come precisa l’organizzatore Roberto Capocasa, servirà per l’acquisto dei materiali come: tele, colori, ceramica, ma anche per promuovere una giornata conviviale, particolarmente attesa dai ragazzi. Le persone di buon cure sono attese nella piazza della Rotonda di San Benedetto