Festa al porto:. Babbo Natale arriva dal mare

Al porto Babbo Natale è arrivato dal mare, sulla sua slitta anfibia luccicante, scortato e protetto dagli elfi a bordo delle canoe, per la gioia dei bambini, ma anche dei più grandi, che ieri pomeriggio, dopo il rinvio da sabato, determinato dalle condizioni non favorevoli del mare, hanno affollato il porto turistico per accogliere e festeggiare Santa Claus. Si è rinnovata la magia e l’emozione di imbucare le letterine nella cassetta postale che il vecchio barbuto ha aperto, ma anche quella di potersi sedere vicino a lui, per uno scatto fotografico, per ricevere caramelle, regali e cappellini natalizi. In precedenza il Villaggio di Babbo Natale allestito nel Piazzale Pinguino dalla Lega Navale Italiana di San Benedetto, che da sette anni, con il patrocinio del comune, e con la collaborazione della Capitaneria di Porto, organizza la manifestazione, nell’attesa ha offerto animazione, baby dance e alcune magie. Stefania Mezzina