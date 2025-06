Festa alla Polisportiva: a Solestà vecchie glorie e nuovi campioncini

La promozione della prima squadra in Seconda Categoria, dopo la vittoria dei playoff avvenuta sabato contro il Micio United, ha reso ancora più spumeggiante la festa organizzata per i 35 anni della Polisportiva Borgo Solestà. Al campo di Monterocco, infatti, dal 6 all’8 giugno, sono andate in scena tre giornate di grandi emozioni, con il ricco programma promosso dalla società gialloblù per celebrare al meglio il proprio anniversario. A cominciare dal Memorial Padre Paolo Storani, tra i fondatori della Polisportiva. A scendere in campo, nel torneo, sono state le formazioni ‘Pulcini misti’ di numerose società marchigiane. Un discorso a parte lo merita il Gran Galà che si è svolto domenica sera tra amarcord, ospiti a sorpresa, immagini del passato e tanti aneddoti. A salire sul palco, inizialmente, sono stati alcuni dei soci fondatori, che nel 1990 crearono la Polisportiva Borgo Solestà. Infine, tante emozioni anche con i ragazzi di ‘Facciamo goal alla disabilità’, il progetto che rappresenta un fiore all’occhiello per la Polisportiva e che permette di fare sport, stringere nuove amicizie e divertirsi a tanti giovani ‘speciali’. La squadra gialloblù, tra l’altro, in questa stagione ha ottenuto il secondo posto alle finali nazionali ed è vice campione d’Italia: un motivo di vanto per tutto il territorio.