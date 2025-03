’Festa Barocca’ nella chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio

Sabato alle 21 nella chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio si terrà ’Festa Barocca’, concerto dell’ensamble barocco ’Città di Ascoli’ con musiche di Vivaldi, Monteverdi, Purcel, Caccini. Ingresso libero. Si esibiranno Binyamin Greilsammer, Direzione e clavicembalo, Bibiana Carusi, soprano e flauto, Lito Fontana al trombone, Luca Marziali, primo violino, Giovanni Zordan, secondo violino, Fabio Cappella alla viola, Danilo Squitieri al violoncello e Giuseppe Massimo Sabatini al tamburo barocco. L’evento è stato presentato nella sala Ceci in collaborazione tra Comune, Diocesi e l’associazione ‘Il Portico di Padre Brown’. Presenti il vicesindaco Massimiliano Brugni, l’avvocato Giovanni Romanucci e la giornalista vaticana, Pina Traini. "Non è un’orchestra stabile – ha detto la Traini : ma si unisce quando ci sono i concerti. Con il trombonista locale Lito Fontana intendiamo aprire un casting per valorizzare i giovani piceni". Il vicesindaco Brugni ha aggiunto: "In questo genere di musica, Ascoli può essere capofila di un interesse generale di tutta la Regione Marche".