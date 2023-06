Festa con la maestra 50 anni dopo

Gli anni passano in fretta, ma certi sentimenti, veri e radicati su significative esperienze di vita, restano sempre. E così i bambini e le bambine, che nel 1973 hanno frequentato la prima elementare con la maestra Maria Senesi Sabatini nella scuola di San Serafino, si sono ritrovati festosamente dopo 50 anni sotto il balcone della loro amata insegnante per dimostrarle, ancora una volta, la loro immensa gratitudine. "Il tempo passa, è vero, ma un’insegnante colpisce per l’eternità e questa gioiosa rimpatriata ne è la dimostrazione", raccontano i bambini di allora, che adesso sono diventati uomini e donne, mamme e papà, mariti e mogli. Una bellissima sorpresa, quella che gli ex alunni hanno voluto fare alla loro storica insegnante.