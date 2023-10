‘Festa d’Autunno’ ad Acquasanta. Ieri il via, oggi la giornata clou

Un appuntamento che si rinnova da oltre mezzo secolo. Ad Acquasanta torna la ‘Festa d’Autunno’, la kermesse che storicamente inaugura la stagione autunnale e che richiama sempre migliaia di visitatori nelle vie e nelle piazze del suggestivo borgo termale, che pian piano si sta riprendendo dal dramma del terremoto. La kermesse è giunta alla 52esima edizione e si è aperta ieri, anche se la giornata clou sarà quella odierna. Gli stand apriranno già alle nove del mattino e resteranno aperti fino a tarda serata. Per tutto il giorno sarà possibile degustare marroni, castagne, funghi, tartufi e altri prodotti tipici del territorio. Non mancheranno nemmeno i mercatini dedicati all’artigiano e gli spettacoli musicali. Previsti anche diversi momenti folkloristici. In mattinata, dalle 9 alle 12, si esibirà anche la banda di Acquasanta. La ‘Festa d’Autunno’ è organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, in sinergia ovviamente con i commercianti, le associazioni e tanti espositori. "Anche quest’anno vivremo una straordinaria edizione – spiega il sindaco acquasantano Sante Stangoni –. Siamo pronti ad accogliere i tanti visitatori e turisti che verranno ad assaporare i nostri prodotti tipici e gustare le specialità dei nostri boschi. Sarà una bella occasione anche per i commercianti e le attività ricettive del territorio. Auguro a tutti di passare un bel weekend di spensieratezza e di serenità, prima che arrivi l’inverno".

Matteo Porfiri