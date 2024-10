Festa d’Autunno ad Acquasanta. Sarà un weekend tra i sapori tipici

Due giornate da vivere all’insegna della tradizione e dei sapori tipici del territorio. Torna, ad Acquasanta, la storica ‘Festa d’Autunno’, in programma sabato e domenica. Si tratta della 53esima edizione di una manifestazione che, da oltre mezzo secolo, richiama nelle vie e nelle piazze del paese migliaia di visitatori da ogni parte del territorio e anche da fuori regione. La kermesse è organizzata dalla Pro Loco, in sinergia ovviamente con l’amministrazione comunale e le altre realtà del borgo termale. Il programma del weekend è ricco di appuntamenti. A cominciare dalla mostra mercato delle tipicità locali, dai marroni ai tartufi, passando per i salumi e i formaggi, con decine di stand allestiti dai produttori acquasantani e quelli che giungeranno dai comuni limitrofi. Non mancherà, però, nemmeno l’intrattenimento. Sabato, già dal primo pomeriggio, spazio alla performance de ‘Li Cient e Lode’, mentre dalle 15.30 ecco organetti, stornelli e musica in allegria con il Trio Ortaki, che si muoverà tra le vie del paese. Infine, alle 20.30, spazio al concerto dei ‘2 Watt’. Domenica la festa prenderà il via già dalle 9, con la musica della Banda di Acquasanta, mentre alle 12 si esibiranno ‘Diego e Matteo’ e ‘Li Carrajate’. Alle 14, poi, in scena pure ‘Serena e Andrea’ e i ‘Trallallero’.

Tra le novità dell’edizione 2024, nella giornata di domenica, il bus organizzato che partirà da Porto D’Ascoli e si fermerà anche a Pagliare, Castel di Lama, Monticelli e Ascoli con rientro in serata. Al servizio bus, inoltre, si può abbinare un’escursione tra le acque sulfuree (7,5 chilometri e una durata di circa 3 ore e mezzo) o la passeggiata da Paggese a Castel di Luco con visita all’antica costruzione che si erge su uno sperone di roccia (info al 328/0191665). Sempre domenica, sarà attivo anche il bus navetta gratuito dalle 10 alle 19.30, con partenza dal distributore Vida.

Matteo Porfiri