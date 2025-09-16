Festa dei carri dell’uva a Spinetoli. Show tra premiazioni e tradizione

Successo per la rievocazione dei carri dell’Uva, che si è tenuta sabato scorso nello splendido borgo di Spinetoli. Un campanile allestito a festa, una piazza che profuma di cibo, Spinetoli ha accolto così i suoi visitatori, promettendo tanto divertimento. Una rievocazione storica è molto più di un evento: è un ponte con il passato, un palcoscenico privilegiato, è un’esperienza immersiva: che permette di proiettarsi nel passato, a inizio 900 e di riacquistare le usanze, le tradizioni di quel tempo.

I carri dell’uva a Spinetoli affondano le loro radici nel 1929, rappresentano l’occasione per rievocare la vendemmia. A sfilare tante graziose casette, addobbate con dovizia di particolare, con la riproduzione di cantine, cucine, mulini, che hanno fatto tornare indietro nel tempo. La vendemmia rappresenta un inno alla campagna e al tempo trascorso nei campi con i suoi ritmi, la sua semplicità, i suoi profumi, i suoi suoni.

I carri allegorici hanno sfilato da via Marconi fino a Piazza Leopardi, quest’anno sono stati 8: quattro in concorso e il resto fuori concorso. Il tema di quest’anno era: ’Famm Fattor n’ann: se n’marrecchisc mdann’. A classificarsi al primo posto è stato il carro: ‘La brava gente’, seguito da ‘Li Ziac’, terzo posto per ‘Li sc’llerat’ e infine ‘Li maabbond e li zaccariegghie’.

Impegno, passione sono riusciti a regalare una serata indimenticabile, fatta di tradizione, di competizione, che rafforza il legame identitario. Una serata in cui i più giovani hanno portato in scena il duro lavoro degli avi, che un tempo si svolgeva in un contesto di allegria e in un clima di grande solidarietà. Sul palco allietati dalle note del gruppo lamense ’A Randerchitte’ i concorrenti hanno riprodotto scenette, balli e gare, entusiasmando gli spettatori.

La rievocazione storica di Spinetoli permette di legare presente e passato, un evento che arricchisce la comprensione della storia, promuove la valorizzazione del patrimonio culturale e rafforza il senso di identità e appartenenza. Complimenti agli organizzatori, che con cura e devozione hanno saputo rappresentare la storia del paese. Durante la serata è stata organizzata anche la sagra dello stoccafisso bianco e rosso, il piatto del contadino, che un tempo veniva fatto proprio in occasione della vendemmia.

Maria Grazia Lappa