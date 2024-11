Festa dei cuochi. Fondi ad Arquata

Quest’anno, in occasione del Natale, ci sarà la nuova edizione della "Festa dei cuochi Piceni", il cui ricavato andrà devoluto alla comunità di Arquata del Tronto duramente colpita dal terremoto. I protagonisti di questo evento saranno gli alunni dell’Istituto Alberghiero "Filippo Buscemi" di San Benedetto che opereranno sotto la guida degli chef più rinomati della provincia di Ascoli, che li aiuteranno nella realizzazione di piatti unici. L’evento si terrà il 10 dicembre, inizio alle ore 18 con l’apertura del mercatino e degustazione dei prodotti tipici di aziende locali.

Alle ore 20 tutti a tavola con i cuochi e poi la presentazione delle ricette che compongono il menu. Trattandosi di un grande evento che richiamerà l’attenzione di un folto numero di partecipanti, le iscrizioni all’iniziativa sono state aperte per tempo. Per tutte le informazioni e le prenotazioni si può chiamare il numero 338.9121063 o scrivere un messaggio per essere ricontatti.