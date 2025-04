Festa dei lavoratori, impegno ma anche eventi e gastronomia

La Festa dei Lavoratori del I maggio ad Ascoli si terrà domani in Piazza Ventidio Basso, dalle ore 16.30. Ma il programma prevede comunque anche momenti meno istituzionali. In piazza Arringo prosegue l’edizione 2025 di Fritto Misto e in particolare dal ‘Palco del Gusto’, domani alle ore 18, verrà proiettato il documentario ‘Gli ultimi cavatori’ dedicato alla famiglia Angellozzi. Al Museo della Ceramica in piazza San Tommaso, poi, verranno esposte le opere che nel corso degli anni hanno vinto il Concorso Internazionale Biennale tra cui il pezzo con cui l’artista Mira Morigi ha vinto la prima edizione e la ‘zuppiera’ del Maestro Paolo Lazzarotti che vinse l’edizione del 2011 in cui si festeggiava il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Saranno visibili nelle teche posizionate al pian terreno del Chiostro della ex Chiesa di San Tommaso, sede del Museo della Ceramica. A Porchia, organizzata dalla Pro Loco, già da oggi, si darà il via a due giorni di Festa per il 1° Maggio. Alle ore 16 ci sarà la partenza dalla piazza per il taglio dell’albero, poi alle 19 trasporto in spalla dell’albero e rientro in piazza, musica con ‘Massimo Lolli Group’ alle 21.15 e poi via all’alzata dell’albero. Domani alle 10 Gara di Tiro al Piattello e dalle 17 musica in piazza con l’orchestra ‘Musica a Colori’. Presenti stand di pesce fritto e panini con la porchetta, pesca dei fiori e giochi popolari. Per chi ama le scampagnate in libertà ricordiamo, infine, che i Comuni di Comunanza e Montemonaco, in collaborazione con le associazioni del territorio, hanno organizzato la ‘Primavera nei Sibillini’: un calendario di appuntamenti pensato per vivere il territorio attraverso esperienze condivise. Domani è in programma il pic-nic sulle sponde del Lago di Gerosa tra spettacoli, musica e natura (escursioni in kayak), in una cornice incantevole e accessibile a tutti.

Valerio Rosa