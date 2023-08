Festa del mare, fascino e tradizione

Venti imbarcazioni della marineria, in aggiunta a quelle di privati, hanno trasportato questa mattina a largo della costa sangiorgese centinaia di cittadini per il tradizionale omaggio ai Caduti. La Festa del mare ha vissuto oggi il suo momento clou con il lancio della corona d’alloro da parte del sindaco Valerio Vesprini, poi recuperata e posta ai piedi del monumento in piazza del Marinaio. Al mercato ittico, si è tenuta la messa officiata da don Pietro Gervasio.

"E’ un’emozione che si ripete – sono state le parole del sindaco Vesprini – . Le presenze in mare sono state superiori a quelle dello scorso anno, con il motopontone Guidotti e alle altre imbarcazioni si è permesso di far partecipare più turisti e sangiorgesi. Tengo a ringraziare la marineria, il Covopi, la Protezione civile, l’associazione Marinai d’Italia e quanti hanno dato il loro contributo per la giornata".