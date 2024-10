Festa del patrono: ecco il calendario e le norme da rispettare

Su richiesta del parroco della parrocchia di San Benedetto Martire don Guido Coccia, la capitaneria di porto ha autorizzato l’uscita in mare del motopesca ’Maestrale’ e del motopesca ’Celeste’ in occasione della ricorrenza quinquennale del trasporto delle spoglie del Santo patrono e dell’impiego della banchina Malfizia per domenica prossima 13 ottobre. Il comandante della capitaneria Alessandra Di Maglio ha disposto una serie di divieti dalle 12,30 e fino al termine della manifestazione nell’area antistante la banchina Malfizia e nel tratto di mare compreso fra San Benedetto e Cupra Marittima nella fascia di 500 metri dalla costa, dove avverrà il trasporto del Santo a bordo del convoglio. La capitaneria precisa che la manifestazione dovrà svolgersi in presenza di condizioni meteomarine favorevoli con vento e mare calmo e che non è consentito partecipare con natanti da spiaggia come pattini, iole, sandolini e tavole a vela. La festa sarà inaugurata oggi con la XII edizione della Camminata del Santo Patrono, organizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche. La partenza è prevista per le ore 21 dalla chiesa di San Benedetto Martire, un’occasione per unire sport e devozione in un percorso che attraversa il cuore della città. Domani la pianista Maria Gabriella Castiglione offrirà un concerto intitolato ’Solo Piano’, che si terrà alle 21 alla chiesa di San Benedetto Martire. L’ingresso sarà gratuito. Fitto il programma religioso e civile proposto dal comitato per i festeggiamenti fino a domenica, giornata clou dei festeggiamenti.