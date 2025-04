Festa del primo maggio all’Agraria. Si parte domani con la maxi festa

Musica, spettacoli, street food e intrattenimento per tutte le età: è la Festa del primo maggio, che da domani e fino a domenica 4 maggio trasformerà il quartiere Agraria in un palcoscenico a cielo aperto. Non si tratta di una festa cittadina, ma del territorio tutto, la 53ª edizione di una delle manifestazioni più attese della primavera, organizzata con il patrocinio del comune e della regione, che per cinque giorni, a ingresso libero, darà spazio al Food Truck Festival (il 1° maggio dalle ore 11, gli altri giorni dalle 18), spettacoli dal vivo e alla coloratissima area bimbi, teatro per bambini, la magia di Alex, esposizioni artigiane e tanto altro, Fiera del primo maggio (giovedì dalle ore 8), dall’esposizione di auto d’epoca allo show a Pompieropoli e tanta musica e divertimento e il momento religioso con la messa di giovedì alle ore 11.45. Sul palco in piazza Pertini sono attesi Les Votives, Ginevra Di Marco, Nada e Marina Rei, La Rappresentante di Lista, Stazioni Lunari, Vizi e Virtù Jacopo Sarno live con le hit di Disney Channel, RetroMania 80 (oltre sessanta musicisti). Per l’assessore Cinzia Campanelli "è importante per le sue radici e tradizioni verso la città e tutto il territorio. Ringrazio l’Agraria Club perché aver fatto crescere la festa, anche grazie all’importante coinvolgimento di tanti giovani". Il segretario dell’Agraria Club, Gianluca Pasqualini ha ringraziato "l’amministrazione che ci sostiene, la Regione Marche, tutti gli sponsor e i volontari che hanno trasformato la festa in un festival e il nostro direttore artistico, Massimo Croci della Seventeen. La macchina organizzativa impegna dai 40 ai 60 volontari con l’inserimento di parecchi giovani. Quest’anno per la prima volta – ha sottolineato – collaboriamo anche con la Fisa sezione di Protezione civile che si occupa di salvamento in mare (giovedì 1 maggio alle 9.45 è in programma un evento dedicato alla sicurezza e al soccorso con dimostrazioni) e con Pompieropoli (giovedì dalle 10 sarà attivo un villaggio dove giovanissimi potranno diventare ’pompieri per un giorno’). Entusiasta anche l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni: "La Festa dei lavoratori dura più giorni e offre un ricco programma". Per la consigliera Sabrina Merli "la festa si è evoluta ed estesa, non è più di quartiere, ma di un territorio". Massimo Croci della Seventeen applaude gli organizzatori: "Quest’anno si è deciso anche di ripercorrere le musiche del passato". Info www.primomaggioagraria.it.

Stefania Mezzina