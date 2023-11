Festa del torrone, la Cavalcata va a Cremona

Tra Cremona e Fermo si rinnova lo stretto legame che risale al Medioevo quando protagonista della storia delle due città fu la figura femminile di Bianca Maria Visconti. Oggi e domani, lungo il centro storico del capoluogo lombardo durante la tradizionale ‘Festa del Torrone’, sarà di scena la rievocazione storica del matrimonio tra Francesco Sforza, signore di Milano, e Bianca Maria Visconti avvenuto nel 1442. Alle nozze parteciparono anche i Priori e le dame fermane che, secondo le cronache dell’epoca, stupirono il popolo cremonese per magnificenza. "Come allora, una delegazione di cinquanta elementi della Cavalcata dell’Assunta sarà a Cremona- ha spiegato il regista Adolfo Leoni- tra loro, musici e alfieri: prenderanno parte al corteo e si esibiranno nella suggestiva arte del maneggio della bandiera portando in scena lo spettacolo su Bianca Maria Visconti, che tanto successo ha avuto tra i concittadini fermani in occasione dell’arrivo del Palio dell’Assunta 2023". Un gemellaggio dunque nel nome della duchessa che, sposa di Francesco e madre di Galeazzo futuro duca di Milano, arrivò presso la Rocca del Girfalco nel giugno del 1442 e che ‘rivive’, da 42 anni nel corteo storico fermano, tra le fila dei personaggi di contrada Castello. "Con la città di Cremona- ha aggiunto il sindaco Paolo Calcinaro nel porgere il saluto all’omologo cremonese Galimberti- abbiamo in comune anche l’amore per il violino: loro, con il leggendario Stradivari; noi, con il liutaio Andrea Postacchini da cui il nome dell’omonimo concorso internazionale cittadino. La Cavalcata deve creare dei ponti e non rimanere una tradizione statica e localistica. Grazie al vice sindaco con delega alla Cavalcata Mauro Torresi, a Cristian Cinelli e Marco Minnucci, rispettivamente responsabili sbandieratori e tamburini della Cavalcata, la rievocazione storica con cui ogni anno rendiamo omaggio alla nostra patrona Vergine Maria (14-15 agosto, ndr) torna in Lombardia, dopo lo spettacolo al Castello Sforzesco di qualche anno fa".

Gaia Capponi