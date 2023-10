Festa del vino cotto, sul palco arriva la banda ascolana La Rua

‘Festa del vino cotto’ domenica a Venarotta con una serie di iniziative che caratterizzeranno la giornata e che richiameranno nel piccolo borgo piceno centinaia di visitatori da ogni parte del territorio. Il clou sarà rappresentato dal concerto gratuito che, alle 20.30, nella piazza principale, vedrà salire sul palco la band dei ‘La Rua’. Nel corso della domenica, però, sin dalla mattinata e fino a tarda serata, ci saranno l’apertura della cantina storica, l’esposizione del museo del ricamo, il mercatino con prodotti tipici e oggettistica, spettacoli folkloristici e stand gastronomici sia per il pranzo che per la cena. Dalle 7 alle 19, inoltre, si svolgerà anche il laboratorio dedicato alla cottura tradizionale del vino cotto con lo spegnimento dei tizzoni ardenti nel mosto. Prevista, come detto, anche la visita guidata alla cantina Savoldi. Non mancheranno neanche le attività dedicate ai bimbi e alle famiglie, grazie alla collaborazione dell’associazione ‘Pianeta Genitori’, ai giardini pubblici. La ‘Festa del vino cotto’ è promossa da Comune, Regione e Bim.

Matteo Porfiri