Festa della Beata Vergine. Il programma tra sacro e profano

C’è ancora un importante coda di eventi nel cartellone delle manifestazioni estive di Cupra Marittima. Tutta la settimana sarà dedicata alla festa in onore della Beata Vergine Maria Addolorata e San Gabriele dell’Addolorata. Per quanto riguarda l’aspetto religioso, sono previsti la celebrazione delle Messe nella Chiesa di San Basso e la processione che ci sarà domenica prossima alle 16:15 con partenza dalla chiesa del Patrono per poi proseguire verso Piazza Castello, dove seguirà la Messa Per quanto riguarda la parte più ludica della festa. il Borgo di Marano ospiterà la Sagra della polenta alle vongole, in programma dal 15 al 17 settembre, con stand gastronomici, musica, balli e spettacolo pirotecnico. Venerdì alle 21 serata danzante con "Settimio Band", stesso orario sabato per "Musica a colori". Domenica alle 15 arriva il Corpo bandistico Città di Castignano; alle 20 ballo e allegria con "Elio Giobbi Group". Alle 22:30 i fuochi d’artificio. Spazio anche allo sport. Sabato e domenica Cupra ospiterà il Collegiale nazionale di Kickboxing Contatto Pieno, dalle 9 nella Sala Polivalente. Domenica, campo I Care, ci sarà ’Pompieropoli’, evento dedicato a bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.