Festa della Croce Santa Torna la tradizione a Offida

A Offida, come da tradizione, prenderà il via oggi la festa della Croce Santa e del Miracolo eucaristico. Accanto al programma religioso che prevede per lunedì 1 maggio la Festa della famiglia, dalle 10, nella chiesa della Collegiata si celebrerà il 25°, 50° e 60° anno di matrimonio. Mentre martedì, alle 19, la processione della Sacra Spina. La festa della Croce si terrà il 3, dalle 7 alle 11 celebrazione delle messe, dalle 9 apertura del sacrario delle sacre reliquie e alle 11 pontificale presieduta dal vescovo monsignor Giampiero Palmieri, alle 18 solenne processione e alle 19.15 messa per i benefattori del santuario.

Le manifestazioni civili prevedono per lunedì 1 maggio, nella Vinea, lo spettacolo di Luca Bachetti Group, con ingresso libero. Mentre martedì, nel teatro Serpente Aureo, alle 21, Gran Concerto del corpo bandistico ‘Città di Offida’. La festa della Croce Santa è molto sentita ad Offida, appartiene al ciclo dei Miracoli dell’Ostia rubata.

Secondo la tradizione una donna abruzzese, di nome Ricciarella, di Lanciano, su invito di una fattucchiera cui si era rivolta, gettò un’ostia consacrata sul fuoco, ma la particola si sarebbe trasformata in carne, da cui sarebbe sgorgato sangue abbondante. Le reliquie del miracolo sono sempre state custodite nel santuario di Sant’Agostino (nella foto), dal 2016, a seguito del terremoto, sono state trasferite con la Santa Croce nella chiesa della Collegiata di Santa Maria Assunta di Offida, dove si svolgeranno tutte le funzioni collegate alla festa.

Maria Grazia Lappa