Festa della Liberazione con il ricordo di Natale Capriotti

Festa della Liberazione particolare a Grottammare. Studenti, docenti, istituzioni e familiari insieme per una commemorazione partecipata e toccante quella che si è svolta giovedì a Grottammare. Al centro della cerimonia, il ricordo di Natale Capriotti, partigiano e martire della Resistenza, fucilato dai nazifascisti il 26 marzo 1944 dopo atroci torture. Presenti all’iniziativa anche alcuni membri della famiglia, i nipoti Angelo e Carlo e la pronipote Nausica, che hanno partecipato con profonda emozione fino al momento conclusivo dello svelamento della lapide celebrativa. E’ stato un racconto urbano a tappe: un esempio concreto di public history, nato su impulso dell’assessore Lorenzo Rossi, con il supporto storico di Gianluca Traini e la collaborazione della professoressa Rossella Malaspina. Nell’elaborato, curato dai ragazzi della 3G secondaria dell’Isc Leopardi, la figura di Natale Capriotti e il contesto storico in cui ha vissuto, sono stati approfonditi intrecciando memoria e valorizzazione degli spazi urbani, nell’intento di far dialogare passato e presente a beneficio dell’intera comunità. L’allestimento realizzato dagli studenti è ancora visibile in via Capriotti.