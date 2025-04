Festa della Liberazione, il programma in riviera

Festa della Liberazione, il programma comunale per celebrare l’80° anniversario del 25 aprile è pronto. La cerimonia istituzionale si svolgerà venerdì alle 11.30, a partire da largo Luigi Onorati. Come da tradizione, corone di alloro saranno deposte dinanzi al monumento ai caduti delle guerre mondiali e a quello prospiciente dedicato alla memoria di coloro che si sono sacrificati nella lotta di liberazione dal nazifascismo. Il corteo di autorità militari e civili proseguirà quindi, preceduto dal corpo bandistico cittadino, alla volta della sede dell’associazione nazionale Marinai d’Italia per la deposizione dell’omaggio al monumento che ricorda i caduti in mare.

Nel pomeriggio è in programma un corteo, organizzato dalla locale sezione sambenedettese dell’Anpi, che attraverserà tutte le vie intitolate a partigiani sambenedettesi per concludersi in piazzetta Andrea Pazienza dove si terrà una festa.

Il programma di iniziative si apre mercoledì 23 aprile, quando il cinema teatro ‘Concordia’ ospiterà in un doppio appuntamento la proiezione del film ‘Berlino, estate ‘42’ di Andreas Dresen, il racconto della storia di due cittadini tedeschi e della loro adesione al gruppo di opposizione al regime nazista ‘Orchestra rossa’. Le proiezioni si terranno alle 17.30 e alle 21.15.

Giovedì 24 aprile il Museo del Mare sarà la cornice per la presentazione del libro ‘La banda Paolini, tra gloria e martirio’ di Alessandro Pertosa e Gino Troli. Il libro racconta le vicende della banda partigiana diretta dal sottotenente Gianmario Paolini, attiva nel territorio piceno negli anni della guerra e che il 9 maggio 1944 fu protagonista della battaglia di Rovetino. L’evento, curato dalla locale sezione dell’Anpi, sarà condotto e moderato dal professor Costantino Di Sante, direttore dell’Istituto Storico Provinciale di Ascoli Piceno.

Altri quattro appuntamenti arricchiranno ulteriormente gli eventi del fine settimana, che avrà invece per protagonista il Paese Alto. Il 25 aprile, presso la Torre dei Gualtieri, ci sarà lo spettacolo audiovisivo ‘Maris’, installazione a tema mare che verrà riproposto ogni sera, dalle 20.00 a mezzanotte, fino a domenica 27 aprile.

Sabato 26 aprile, dalle 18, piazza Sacconi sarà il palcoscenico per la performance teatrale ‘Preferisco il rumore del mare’, a cura della compagnia Caleidoscopio.

Domenica 27 aprile, dalle 17.30, sarà invece un pomeriggio di musica con la marching band Funk Off. La chiusura è affidata all’esibizione della Compagnia dei Folli, con uno spettacolo di circo acrobatico alle 21 in piazza Piacentini.

Giuseppe Di Marco