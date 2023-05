Festa della Madonna della Sanità Offida nel segno della tradizione

Ad Offida torna la festa della Madonna della Sanità. Nella splendida chiesa rurale, che sorge vicino alla sorgente del torrente Lama, ogni anno, per il 30 maggio arrivano in visita moltissimi fedeli. Un luogo incantevole, carico di spiritualità, che si trova immerso nel verdeggiante quartiere Lava raggiungibile da Offida anche a piedi dalla strada comunale Vecchia Mezzina o dalla provinciale Ponticelli. Ieri si sono svolti i festeggiamenti, come da tradizione il programma ha previsto per le 5.45 la tradizionale passeggiata che è partita da Piazza del Popolo, un’occasione per immergersi e apprezzare panorami mozzafiato delle verde e fiorite colline offidane. Alle 7 è stata celebrata la messa seguita dalla colazione, sono seguite anche la messa delle 9 e delle 19, mentre alle 19.30 c’è stata la processione. Infine alle 20 pasta per tutti offerta dall’organizzazione. Sarà che la salute non è un aspetto marginale della nostra esistenza, ogni anno la ricorrenza è vissuta con molta partecipazione.