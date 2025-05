Festa della mamma, ecco le iniziative in programma oggi

Oggi viale De Gasperi a San Benedetto si veste di fiori e creatività per celebrare la Festa della Mamma con l’evento "Fiore di Via". La strada, considerata uno dei cuori commerciali della zona centrale della Riviera delle Palme, è stata trasformata in un vivace spazio all’aperto, animato da iniziative pensate per grandi e piccoli.

Dalle prime ore del mattino, gli artisti infioratori di "Infioritalia" hanno iniziato a comporre una grande opera floreale direttamente sulla strada: un tappeto colorato che rende omaggio alla primavera, alla maternità e alla bellezza della natura. Dopo la realizzazione dell’infiorata, i bambini hanno partecipato a un’attività a loro dedicata, creando piccoli capolavori con petali e fantasia.

Non solo fiori: l’associazione Anteas ha curato un laboratorio di lana terapia, che ha coinvolto genitori e figli in un’esperienza creativa e rilassante. Tutto intorno, lungo il viale, si snoda il mercatino tematico con piante, fiori e oggetti artigianali. Spazio anche alla lettura, con il kamishibai, tradizionale teatro giapponese.

A seguire, un momento divertente ha visto mamme e bambini disegnarsi reciprocamente in un gioco di ritratti dal sapore affettuoso. A completare la festa, spettacoli itineranti con trampolieri, artisti di strada, sculture di palloncini e una postazione con ritrattista per chi desidera portare a casa un ricordo unico della giornata. Un ritratto di sé stesso o una illustrazione da conservare.