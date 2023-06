Festa della musica per celebrare i trent’anni dell’Academy

Trent’anni e non sentirli. La ‘Music Academy Ascoli’ ha organizzato una serie di eventi proprio per celebrare il suo trentesimo anno di attività. Si comincia questa sera, in occasione della ‘Festa della Musica’, con il concerto gratuito di ‘Lui e gli amici del re’ a piazza del Popolo, dalle 21. Protagonista Adolfo Sebastiani, il più grande performer al mondo del grande Adriano Celentano. L’apertura dello spettacolo sarà a cura delle band giovanili della Music Academy Ascoli. Domenica, invece, al palazzo dei Capitani, spazio al convegno dedicato ai valori educativi della musica nel mondo giovanile. Dalle 14.45 si susseguiranno gli interventi del professor Ezio Aceti, psicologo ed educatore, il maestro Silvia Santarelli, responsabile nazionale della didattica ‘El Sistema Onlus’, Stefano Tassinari, vicepresidente vicario Acli, Claudio Bachetti, presidente provinciale Acli di Ascoli, e il maestro Luca Cecchini, direttore artistico della Music Academy. Durante il convegno, i relatori condivideranno le proprie esperienze e riflessioni sulla straordinaria capacità della musica di arricchire l’educazione dei giovani, promuovendo lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo. A seguire, alle 19, al teatro Filarmonici, andrà in scena il concerto dell’orchestra giovanile di Music Academy prodotto in collaborazione con la PicenOrchestra, diretta per l’occasione dal maestro Angelo Lalla. L’ingresso al concerto sarà gratuito e per garantirsi un posto sarà possibile prenotare online sul sito vivaticket.it o presso la biglietteria di piazza del Popolo. Matteo Porfiri