‘Festa della Ragioneria’ con l’associazione ex allievi

L’aula magna ‘Carlo Baiocchi’ dell’Ite ‘Enrico Mattei’ di Amandola, si è svolta la quinta edizione della ‘Festa della Ragioneria’, organizzata dall’associazione ex Allievi dell’istituto amandolese. All’iniziativa hanno partecipato la Dirigente scolastica Rita Di Persio, il sindaco Adolfo Marinangeli e Giancarlo Mariani dell’Ufficio scolastico regionale, l’occasione è stata utile anche per celebrare gli studenti che quest’anno festeggiavano il 50° anniversario del conseguimento del diploma. "La presenza dell’Ite Mattei in Amandola è strategicamente importante – commenta Marinangeli – sia per i ragazzi ma anche per le famiglie, essendo il Mattei l’unica scuola superiore all’interno dell’Unione montana dei Sibillini. Come Amministrazione siamo vicini alle famiglie con sostegni economici per gli studenti che frequentano l’istituto". La Dirigente Di Persio ha invece sottolineato la professionalità dei docenti, tanto che il ‘Mattei’, raccoglie significativi riscontri sia per gli alunni che al termine del percorso scolastico trovano subito lavoro, sia fra quelli che proseguono gli studi all’università. Molto soddisfatto dell’iniziativa anche Orfeo Cruciani, presidente dell’associazione ex Allievi, che ha voluto ringraziare la Dirigente Di Persio per aver accettato di restare alla guida dell’istituto per altri due anni con l’intento di portare avanti i progetti già esistenti, l’Amministrazione per il sostegno e i gli autori dei vari progetti come ad esempio ‘Incontriamoci con’, che permette agli studenti di ampliare l’offerta formativa. Fra gli ospiti già calendarizzati per i prossimi mesi ci sarà ad esempio il giornalista Luca Pagliari (21 dicembre) e si parlerà di sport e Cyberbullismo. L’evento è proseguito con la presentazione da parte del pittore Giammario Tosi, ex studente della ragioneria, del suo libro ‘I colori delle idee’.

a.c.