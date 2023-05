Festa della Repubblica con l’onorevole Luciano Violante

In occasione della Festa della Repubblica, l’Amministrazione comunale di Monteprandone organizza il "battesimo civico" dei diciottenni, una cerimonia istituzionale che ha l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni i valori fondamentali della Costituzione italiana e l’importanza di far parte della comunità, consapevoli dei diritti e dei doveri di essere cittadino. L’iniziativa, quest’anno, si svolgerà venerdì 2 giugno, alle ore 11, al Centro Pacetti alla presenza dei giovani residenti a Monteprandone nati nel 2005 che raggiungono la maggiore età nel 2023, e delle loro famiglie. Dopo i saluti del sindaco Sergio Loggi, ci sarà un momento di riflessione sul senso della ricorrenza del 2 giugno da parte dell’onorevole Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati, che sarà introdotto dall’avvocato Silvio Venieri dell’Associazione "I luoghi della Scrittura". L’iniziativa vedrà la partecipazione anche dell’Avis Comunale di Monteprandone e al termine della mattinata sarà consegnata una copia della Costituzione a ciascun neomaggiorenne. L’incontro è un’anteprima del festival letterario "Piceno d’Autore" che quest’anno, per la XIV edizione, si terrà dal 3 al 5 luglio e il 23 luglio a Monteprandone