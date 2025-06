Festa della Repubblica. Il messaggio dei ragazzi:: "Scuola accessibile a tutti"

Si è svolta ieri mattina ad Ascoli la cerimonia commemorativa per il 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. L’evento si è tenuto in Piazza Roma, davanti al monumento ai Caduti, dove sono stati resi gli onori con la deposizione di corone di alloro. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili, militari e religiose, insieme a rappresentanze delle scuole superiori della provincia di Ascoli. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno preso la parola anche alcuni studenti. In particolare, i ragazzi del Liceo Scientifico Rosetti e del Liceo Classico Leopardi di San Benedetto hanno ricordato il discorso pronunciato da Sandro Pertini nel giorno del suo insediamento alla Presidenza della Repubblica. Parole forti e attuali, in cui Pertini sottolineava l’importanza di garantire una casa dignitosa a ogni famiglia, tutelare la salute di tutti i cittadini e affrontare la crisi dell’istruzione. "La scuola deve essere davvero universale – disse – accessibile a tutti, ai ricchi di intelligenza e volontà, ma poveri di mezzi".

A portare un ulteriore contributo di riflessione sono stati anche gli studenti del Liceo Classico di Ascoli, che hanno sottolineato il valore simbolico del 2 e 3 giugno 1946. In quei giorni, per la prima volta, il popolo italiano fu chiamato a scegliere tra monarchia e repubblica. Per la prima volta votarono anche le donne. "Una data da vivere come un simbolo – hanno affermato – simbolo della rinascita democratica". Le celebrazioni sono poi proseguite al Teatro Filarmonici, dove si è tenuta la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine ’Al Merito della Repubblica Italiana’. Sono stati insigniti: il luogotenente dei Carabinieri Gianni Belardinelli, il luogotenente Salvatore Galati, la dottoressa Dania Gaspari, l’imprenditore Filippo Olivieri, il luogotenente Pasqualino Palmiero, il sovrintendente della Polizia Ernaldo Vitelli e il tenente colonnello dei Carabinieri Pompeo Quagliozzi.

In occasione della Festa della Repubblica, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha preso parte alla tradizionale parata ai Fori Imperiali, a Roma, aprendo il corteo in qualità di presidente del Consiglio Nazionale Anci, al fianco del presidente Anci Gaetano Manfredi. "Una straordinaria emozione – ha commentato Fioravanti – quella odierna è una giornata di orgoglio e riflessione per tutti noi".

Peppe Ercoli