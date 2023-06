Festa della Repubblica, onorificenze agli eroi del Covid

In occasione del 77° anniversario della Repubblica Italiana si svolgerà stamani ad Ascoli in piazza Roma la consueta cerimonia per rendere onore alla ricorrenza della fondazione della Repubblica. Nel celebrare tale commemorazione, il prefetto Carlo De Rogatis, consegnerà a ventisette insigniti, residenti nella provincia di Ascoli, il diploma di Cavaliere dell’Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" concesso dal presidente della Repubblica e istituito allo scopo di "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari". Tra gli insigniti, venticinque sono professionisti dell’Azienda Sanitaria Territoriale della provincia di Ascoli i quali si sono distinti, nel corso di questi ultimi anni, nel fronteggiare in prima linea l’epidemia da Covid-19.

Queste le persone impegnate nella sanità ed insignite del titolo di cavaliere della Repubblica. Paride Brandimarti di Colli del Tronto, Sante Cicconi di San Benedetto del Tronto, Francesco Curzi di Monteprandone, Domenica D’Angelo di Castel di Lama, Vittorio D’Emilio di Folignano, Sauro Pasquale Di Girolami di Castignano (già ispettore della Polizia di Stato), Roberto Gobbato di San Benedetto, Francesco Iaconi di Acquaviva Picena, Roberta Isopi di Monteprandone, Maria Rosa La Rocca di Ascoli, Aurora Luciani di Castorano, Manuela Marcucci di Ascoli, Carlo Marinucci di Ascoli, Pietrino Maurizi di Ascoli Isidoro Mazzoni di San Benedetto, Lucia Mielli di Monsampolo del Tronto, Stefania Natalini di Ascoli, Maria Teresa Nespeca di Ascoli, Giacomina Olori di Acquaviva Picena, Vito Maurizio Parato di Grottammare, Giuseppina Petrelli di Grottammare, Luisa Polini di Ascoli, Ilenia Silvestri di Monsampolo del Tronto, Giuseppina Straccia di Cossignano, Marinella Tommasi di Ascoli e Maurizio Virgili di Grottammare. Insignito anche Giuseppe Rocchi di Grottammare, presidente provinciale della Federazione Tabaccai. La cerimonia dell’alza bandiera in piazza Roma è in programma dalle 9,45.

Peppe Ercoli